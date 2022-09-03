Nilüfer Müzik Festivali coşkuyla başladı

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 6. kez düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali, Balat Atatürk Ormanı'nın eşsiz doğasında müziğin yıldızlarını konuk ediyor. Festivalin ilk gününde Adamlar ve Hey! Douglas'ın da yer aldığı 7 sanatçı ve grup, iki ayrı sahnede konserler verdi.

Türkiye'nin sayılı müzik festivalleri arasına giren ve heyecanla beklenen Nilüfer Müzik Festivali, bu yıl da Türkiye'den ve dünyadan birbirinden özel isimleri müzikseverlerle buluşturuyor. Nilüfer Belediyesi'nin, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bu yıl 6. kez düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali, binlerce müziksevere, Balat Atatürk Ormanı'ndaki 200 bin metrekarelik festival alanında stresten uzak, eğlenceli anlar yaşama olanağı sunuyor.

Mor ve Ötesi'nden Cem Adrian'a, Ceza'dan Bedük'e, Melike Şahin'den KÖFN'e pek çok sanatçının yer aldığı festivalin ilk gününde iki ayrı sahnede 7 sanatçı ve grup konser verdi. İlk gün konserleri Mert Demir'le başladı. Ardından, The Away Days, Bedük ve Hey! Douglas ikinci sahnede, Yedinci Ev, Jakuzi ve Adamlar da birinci sahne konser verdi. Adamlar, performansı ile festivale katılanlara doyumsuz anlar yaşattı.

Ağaçların ve sincapların ev sahipliğinde ormanın eşsiz güzelliği altında başlayan festivalde isteyenler hazırlanan kamp alanında, çadır kurup konaklayabiliyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de katılımcılar arasında yer aldığı Nilüfer Müzik Festivali'nde müzik ve eğlencenin yanı sıra çeşitli atölyeler de düzenleniyor. Festivalin ilk gününde insan tombalası, vampir köylü oyunu, toplumsal cinsiyet eşitliği oyunları, hataları bul oyunu Braille baskılı kitap ayracı yapımı atölyesi düzenlendi.

Editors, Lola Marsh, Sena Şener, Cem Adrian, The Blaze, Melike Şahin ve Ceza gibi müziğin önemli isimlerinin yer aldığı Nilüfer Müzik Festivali'nin kapanış konserini, 3 Eylül Pazar günü Mor ve Ötesi verecek.