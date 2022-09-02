Nilüfer Müzik Festivali'nde kamp krizi çözüldü

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 6. kez düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali'ne, son anda Nilüfer Kaymakamlığı tarafından getirilen alkol ve kamp yasağı festival başlamadan çözüldü. Bursa Valiliği ile yapılan görüşmeler sonucunda festivalde kamp yapılmasına izin verilirken, alanda alkol ve sigara satışına ise yasak getirildi.

Nilüfer Belediyesi tarafından 2-3-4 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Nilüfer Müzik Festivali'ne, bir gün kala Nilüfer Kaymakamlığı tarafından alkol ve kamp yasağı getirildi. Günler öncesinden kamp yapmak üzere bilet satın alarak alana gelen katılımcılar, festivalin ilk gününde Balat Atatürk Ormanı girişinde beklemeye başladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, Yüksel Özkan ve Erkan Aydın, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz da sabah erken saatlerde Balat Atatürk Ormanı'ndaki festival alanına giderek Kaymakamlık kararı ile yaşanan mağduriyete çözüm aradı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile yapılan telefon görüşmesinde kamplı bilet satışlarının önceden yapıldığı ve yasak kararı sebebiyle aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir gibi farklı şehirlerden gelen binlerce kişinin mağdur olduğu bilgisi iletildi. Ayrıca Orhaneli'de yine 2-3-4 Eylül tarihlerinde düzenlenen kamp ve karavan Festivali'nde de çadır kurulacağı hatırlatılarak aynı tarihlere denk gelen Nilüfer Müzik Festivali'nde de kampa izin verilmesi istendi. Yapılan görüşmeler sonucunda Valilik Nilüfer Müzik Festivali'nde kampa izin verdi. Festivalde sigara ve alkol yasağı ise devam edecek.

Krizin çözülmesi üzerine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri ve CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ile birlikte festival alanına girmek için kapıda bekleyen gençlerin yanına giderek gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Sorunun çözümü için çabaladıklarını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “İki ay önce Kaymakamlık ve Valiliğimize Nilüfer Müzik Festivali için başvuruda bulunduk. Ancak festivale bir gün kala, yani dün itibariyle bazı konularda olumsuzluklar yaşandı. Hem kamp, hem de alkol ve sigara satışıyla alakalı kısıtlamalar getirildi. Milletvekillerimiz ve mülki amirlerle beraber diplomasiyle bu sorunu çözdük. Kamp yasağı kaldırıldı. İsteyenler kamp alanında çadır kurup konaklayabilecek. Festival alanında alkol ve sigara satışı ise olmayacak” dedi.

Bu yıl 6. kez düzenlenecek festival için gerekli bütün önlemlerin alındığını belirten Başkan Erdem, “Bazı illerde de kısıtlamalar oldu. Bugün bu anlamda yaklaşım ve öngörülerinde dolayı milletvekillerimize ve Valimize teşekkür ediyorum. Müzik Festivali başlıyor. Katılan herkese teşekkürler” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Erdem'in açıklaması, kapıda bekleyen gençler tarafından alkışlarla karşıladı.