Nilüfer parkları hem dedelere, hem torunlara hizmet veriyor

Nilüfer Belediyesi'nin Dumlupınar Mahallesi'ne kazandırdığı Ihlamur Parkı ve Koşu Yolu, yeni düzenlemelerle bölge halkı için câzibe merkezi haline geldi.

Yeşil alan ve 275'e ulaşan park sayısıyla Türkiye'ye örnek olan Nilüfer Belediyesi, mevcut parkları yenileyip mahalle halkının taleplerine cevap veriyor. Nilüfer Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi Yaprak Sokak'ta bulunan Ihlamur Parkı ve Koşu Yolu'nu yenileyerek hizmet kalitesini artırdı. Yaklaşık bin 500 metrekare alana sahip olan parkta yeniden çimlendirilen 510 metrekare yeşil alan bulunuyor. Parktaki 110 metre koşu yolunun da zemini değiştirilerek kullanıma elverişli hâle getirildi. Spor âletleri ve oyun gruplarının yenilendiği Ihlamur Parkı ve Koşu Yolu'na çeşitli peyzaj bitkileri de ilâve edilerek yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Mahalle halkı, yeni düzenlemelerle parkın daha kullanışlı hale geldiğini belirterek, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür ettiler.