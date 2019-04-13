Nilüfer Sahnesi perdelerini açıyor

Birbirinden özel oyunların sahneleneceği 320 kişi kapasiteli Nilüfer Sahnesi, Ataevler'deki Basın Kültür Sarayı'nın 1. katında Bursa Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle Sabahyıldızı AŞ tarafından yaklaşık 500 bin dolarlık yatırımla Bursa'ya kazandırıldı. 16 Nisan Salı günü düzenlenecek törenle hizmete girecek olan BGC Nilüfer Sahnesi'ne ilişkin bilgi veren Sabahyıldızı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Sabahyıldızı, şunları söyledi:

“BGC Nilüfer Sahnesi'nde öncelikle tiyatro oyunları sahnelenecek. Bunun yanı sıra seminer, panel, söyleşi, konferans, konser ve çeşitli gösterilere de ev sahipliği yapacak. Nilüfer Sahnemiz, hemen girişte yaklaşık 300 metrekarelik bir de fuaye alanına sahip.Ses, akustik, ışık, kulis, teknik altyapı ve salon düzeniyle eksiksiz hizmet verecek olan Nilüfer Sahnesi, tiyatro severlere yönelik etkinliklerle ön plana çıkacak. Sabahyıldızı ailesi olarak Bursa'nın sosyal ve kültürel yaşamına Bursa Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle katkıda bulunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.