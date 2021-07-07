Nilüfer Sanat Atölyeleri kapılarını açtı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Sanat Atölyelerinde yaz dönemi eğitimleri başladı. İki ay sürecek yaz döneminde 8 farklı branşta atölyeler düzenlenerek katılımcılara ilgi duydukları alanda eğitim alma fırsatı sunulacak.

Nilüfer Belediyesi isteyen herkese sanatın farklı alanlarında düzenlenen atölyelere katılarak istedikleri alanda eğitim alma imkanı sağlıyor. Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Sanat Atölyeleri uzun bir aradan sonra kapılarını yeniden açtı. Pandemi sürecinden dolayı geçtiğimiz yıl yüz yüze eğitim yapamayan atölyeler, alınan önlemler çerçevesinde bu yaz eğitime başladı.

Birçok kişinin heyecanla beklediği Sanat Atölyeleri kapsamında, piyano, gitar, bağlama, yan flüt, tango, resim, drama ve karikatür alanlarında yüz yüze eğitimler başladı. Yaz dönemi sanat atölyeleri kapsamında sadece ‘Yaratıcı Yazarlık' atölyesi çevrimiçi olarak düzenlenecek. 5 Temmuz'da başlayan yaz dönemi atölye çalışmalarına katılmak isteyenler, www.nilufersanatatolye.com üzerinden başvuru yapabilecek. İki ay boyunca devam edecek olan atölyelerin aylık ücretleri ise 160 TL olarak belirlendi.

Piyano, bağlama, yan flüt, gitar, resim, tango, drama atölyeleri Konak Kültürevinde, karikatür atölyesi Beşevler Gençlik Merkezi'nde yapılıyor. İsteyenler ayrıca 452 45 00, 413 15 10 numaralı telefonlardan da detaylı bilgi alabilir.