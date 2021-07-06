Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği “Nilüfer Sanat Çalıştayı” başladı.

Nilüfer Belediyesi tarafından alternatif düşünce ve sanat üretimini desteklemek için bu yıl dördüncüsü düzenlenen Nilüfer Sanat Çalıştayı, Misi (Gümüştepe) Mahallesi'nde başladı.

Çalıştaya, görsel sanatlar alanında kendine farklı bir yer edinmiş sanatçılar katılıyor. 6 Temmuz-12 Temmuz tarihleri arasında organize edilen çalıştayda yer alacak 5 sanatçı, Nilüfer Belediyesi Sanatevi'nde çalışmalarını yapacak. Nilüfer Sanat Çalıştayı bu yıl insanın yaşadığı ortamın bilgisi anlamına gelen ‘ekoloji' temasıyla gerçekleşecek. Çevre dostu olan ve son iki yılı tarım ve gıdaya adayan Nilüfer Belediyesi, çalıştayın konusunu ‘ekoloji' olarak belirleyerek, bu çalıştayı, ‘gıda yılı'na ait faaliyetlerin bir tamamlayıcısı olarak kurguladı.

Çalıştay kapsamında Bursa'ya davet edilen sanatçılar, Nilüfer'in ekolojik yapısını ele alan yeni eserler üretmek için bir araya geldi. Bilimsel araştırma metotlarını sanatın bir parçası hâline getiren, estetiği dünyaya açılan yeni bir pencere olarak kullanan sanatçıların, çalıştay sürecinde üretecekleri eserler Nilüfer'de hayatın değişik yönlerini görünür kılacak.

Çalıştayın başladığı ilk gün Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sanatçılarla bir araya geldi. Sanatçılar Kerem Ozan Bayraktar, Elmas Deniz, Ilgın Seymen, Burak Kabadayı, Sinem Dişli ile sohbet eden Başkan Turgay Erdem, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.