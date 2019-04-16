Nilüfer Spor Şenlikleri 18 yaşında

Nilüfer'de bu sene 18. kez düzenlenecek Uluslararası Spor Şenlikleri yine binlerce öğrenciyi bir ay boyunca sporla buluşturacak. Yurt dışından da öğrencilerin katılacağı şenlikler 19 Nisan'da Cengiz Göllü Spor Salonu'nda başlayacak.

20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek şenliklerde 166 okuldan 21 bin 240 öğrenci 2 bin 470 takımla 25 branşta müsabakalara katılacak. Şenliklerin tanıtım toplantısı Nilüfer Halk Evi'nde yapıldı. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi ve öğrenciler katıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor, Kent Konseyi iş birliğiyle düzelediği spor şenlikleri 19 Nisan'da başlayacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsayacak şekilde gerçekleştirilen şenliklerde, okul öncesi anaokulu kategorilerinde 53 okul, özel eğitim kategorisinde 6 okul, ilkokul, ortaokul ve liselerde 107 okul olmak üzere toplam 166 okuldan 21 bin 240 öğrenci yer aldık.

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde 25 branşta müsabakalar olacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de özel eğitim kurumları şenliği ve okul öncesi ana sınıfları şenliği düzenlenecek. Nilüfer Belediyesi'nin kardeş şehirleri de şenlikte yer alacak. Bulgaristan'ın Ardino, Ukrayna'nın Mykolayiv şehrinden, Romanya'yın Braila, Polonya'nın Lüblin, Bosna Herkes'ten Zavidovıcı, Macaristan Balatonfüred şehirlerinden takımlar şenlikte yer alacak.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, müsabakaların şenlik havasında geçeceğini dile getirerek, "Öğrenciler spor yaparken aynı zamanda sosyalleşecek ve kaynaşacaklar. Bu şenlikleri gençlerimizin dünya insanı olabilmeleri için farkındalıklarını arttıran bir imkan olarak görüyorum. Herkesi 19 Nisan'da yapılacak şenlik açılışımıza davet ediyorum" dedi.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi ise, "Ben bugüne kadar Nilüfer Kaymakamlığı himayelerinde gerçekleşen spor şenliklerimize verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Turgay Erdem olmak üzere tüm belediye ekibimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.