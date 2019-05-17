Nilüfer Spor Şenlikleri'ne 24 bini aşkın öğrenci katıldı

Bursa'da öğrencileri bir ay boyunca sporun farklı branşlarıyla buluşturan Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri bu yıl da geride güzel anılar bırakarak sona erdi. Coşku ve heyecanın hiç dinmediği, yeni dostlukların kurulduğu şenliklere 24 bin 350 öğrenci katıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin, Nilüfer Kaymakamlığı himayesinde ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor ile Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle bu yıl 18'incisini düzenlediği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nin son karşılaşmaları da tamamlandı.

Bir ay boyunca çocuk ve gençleri sporun çeşitli branşlarıyla buluşturan Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri, bu yıl da coşku içinde geçti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsayan şenliklerde doğa sporlarından hava sporlarına, geleneksel oyunlardan ekstrem sporlara kadar 25 farklı branşta yarışmalar düzenlendi. Coşku ve heyecanın hiç dinmediği, yeni arkadaşlıkların kurulduğu şenliklerde 166 okuldan 2 bin 470 takımla 24 bin 350 öğrenci, dostluk içinde mücadele etti.

Nilüfer'in kardeş kentleri olan Bulgaristan'ın Ardino, Ukrayna'nın Mykolayiv, Romanya'nın Braila, Polonya'nın Lublin, Bosna Hersek'in Zavidovici, Macaristan'ın Balatonfüred ile Afyon'un Dinar ve Adıyaman'ın Tut'tan gelen takımlar ve heyetler de, şenliğe ayrı bir heyecan kattı.

Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri'nin son gününde, satranç, eskrim, tırmanma ve squash müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Milli Eğitim Şube Müdürleri Ömer Işıkoğlu ile Selahattin Erdoğmuş tarafından verildi.