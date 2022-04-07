Nilüfer zabıtadan çocuklara çevre eğitimi

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Bisikletli Zabıta Amirliği ekipleri, bu kez eğitim için sahada. Özellikle kırsal mahallelerdeki anaokulu, ilk ve ortaokullara giden zabıta memurları hem zabıta mesleğinin tanıtımını, hem de iklim değişikliğine yönelik alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıyor. Gökçe İlkokulu'na giden Bisikletli Zabıta Ekibi'nden Serhan Sarı, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine zabıtanın görev, yetki ve sorumluluklarını, pedagog eşliğinde hazırlanan sunumla anlattı. Çocukları bilgilendiren Sarı, dilenci, engelli yollarının işgali, seyyar satıcılar gibi olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman 112 ya da 153 numaralı çağrı merkezini arayarak, şikayet talebi iletebileceklerine dikkat çekti.

Bu yılı İklim Yılı ilan eden Nilüfer Belediyesi'nin, bu yöndeki çalışmalarını da çocuklarla paylaşan Sarı, iklim değişikliğiyle mücadelede, bireylerin çevre ve doğaya karşı sorumluluklarını anlatarak bu konuda farkındalık oluşturdu. Günün sonunda Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Eğe de, öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler verdi.