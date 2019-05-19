Nilüfer'de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa Nilüfer'de binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle kutlandı.

100 yıl önce özgürlük meşalesinin yakıldığı gün olan 19 Mayıs'ta Nilüfer'de binler yine meydanlardaydı. Bursa halkı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı her yıl olduğu gibi bu yıl da Nilüfer'de düzenlenen yürüyüşte coşkuyla, gururla kutladı. Halkın büyük ilgi gösterdiği yürüyüş FSM'de başladı. Saat 19.00'da başlayan yürüyüş marşlar eşliğinde gerçekleşti.

Yürüyüşe, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve Yüksel Özkan, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özer Anat, siyasi partilerin temsilcileri, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde bayraklarla, büyük bir coşku içinde sloganlar attı. Katılımın giderek arttığı yürüyüş sırasında çevredeki evlerde oturanlar da balkonlardan bayrak sallayarak destek verdi.

Yürüyüş Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı. Alanı dolduranlar, iftarını Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda bir ay boyunca kurulu kalacak iftar sofrasında açtı. Ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, halka seslenerek herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Nilüfer'in farkını yine ortaya koyduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “19 Mayıs 1919 Atatürk'ümüzün Samsun'a çıkışının 100 yıl dönümü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bütün gençliğe kutlu olsun. Gördüğünüz gibi Atatürk gençliğe emanet ederken Cumhuriyeti biliyormuş gençliğin sahip çıkacağını. Gençlerin hepsi bu konuyla ilgili gerekeni yapıyorlar ve bundan sonrada yapacaklar. Yılmadan bu konuyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceği”' dedi

Büyük coşkunun yaşandığı Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda Duman Grubu sahne aldı. Duman şarkıları ile on binlerce vatandaşın 19 Mayıs sevincini artırdı. Gecenin sonunda Başkan Erdem, Duman Gurubuna çiçek vererek katılımı için teşekkür etti.