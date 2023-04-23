Nilüfer'de 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Nilüfer'de şenlik havasında kutlandı. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda, çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü olan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Nilüfer'de renkli kutlamalara sahne oldu. Çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda renkli etkinlikler düzenlendi.

23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları çelenk töreni ile başladı. Belediye Başkanı Turgay Erdem'in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte katıldığı çelenk törenine CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, CHP Bursa Milletvekili adayı Kayıhan Pala, diğer siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Tüm Türkiye'nin bayramını kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Atatürk'ün çocukları sevdiği ve onlara güvendiği için bu bayramı armağan ettiğini vurgulayarak, “Çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz” dedi. Bugünün Türkiye Cumhuriyetinin her vatandaşı için çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Başkan Erdem şöyle devam etti: “Türk halkının egemenliğini ilan ettiği günün ve Meclisimizin kuruluşunun üzerinden tam 103 yıl geçmiş. Bu o kadar büyük bir değer ki, kıymetini her fırsatta vurgulamak gerek. Biz yetişkinlerin gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz en değerli miras özgür bir ülkedir. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği kurtuluş mücadelesi, işte bunun için, özgür bir ülke içindi. Bugün bağımsız bir ülkede yaşayabiliyorsak, bunu özgürlük uğruna hayatını feda edenlere borçluyuz.”

Çelenk sunma töreninin ardından Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklar için birbirinden keyifli etkinlikler yapıldı. Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyelerinden Yasemin Arslan ile Yiğit Aykolaycı'nın sunduğu kutlumalar Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özlem Yılmaz'ın konuşması ile başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünde daha çok kenetlenmek gerektiğini söyleyen Özlem Yılmaz, “Çocuk Meclisi olarak bütün yetkililere sesleniyoruz çok çalışın, bizim için çalışın. Bizler Ata'mızın da dediği gibi geleceğin gülü, yıldız ve ikbal ışığıyız” dedi.

Bu yıl 23 Nisan şenliğinde burukluk yaşadıklarını söyleyen Yılmaz, “Ülkemizde yaşanan büyük deprem hepimizi derinden üzdü. Depremden etkilenen arkadaşlarımızın yaralarını sarmak için Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak her zaman yanlarındayız” diyerek, deprem bölgesindeki yaşıtlarına da mesaj yolladı.

Konuşmaların ardından Nilüfer Bando'nun müzikleriyle şenlenen alanda çocuklar hem gösterileri izledi, hem de çeşitli atölyelerde eğitmenler eşliğinde etkinlik yaptı. Etkinliklere, Bursa'ya gelen depremzede ailelerin çocukları da katıldı. Sahnede Nilüfer Çocuk Korusu 23 Nisan şarkılarını seslendirirken, alanda da Maske Kolaj, Ritim, Bilim, El Ele Oyun, Düş Bahçesi, Geometri Baskı, Oyuncak Dikim, Sokak Oyunları, Şapka Yapımı, Origami ile Yüz ve Parmak Boyama Atölyesi çocuklarla buluştu. Atölyelerde yaşıtları ile etkinlik yapan çocuklar, kurulan oyun alanlarında da doyasıya eğlendi. Sihirbaz gösterileri ile eğlenceli anlar yaşayan çocuklar zumba gösterisi ve Nilüfer Halk Dansları Çocuk Grubu'nun gösterisini de keyifle izledi. Alanda yer alan tahta bacak, palyaço ve jonglör de çocukların bayram keyfine renk kattı.