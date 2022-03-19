Nilüfer'de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolu dolu geçecek

Nilüfer Kent Tiyatrosu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde düzenleyeceği iki ayrı etkinlikte ünlü tiyatrocuları ve akademisyenleri sanatseverlerle buluşturacak. 27 Mart günü Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun “Aşkın En Kısa Gecesi” isimli oyunu da ücretsiz olarak izleyici ile buluşacak.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Nilüfer'de tiyatro konuşulacak. Nilüfer Kent Tiyatrosu 27 Mart'ta düzenleyeceği “Tiyatro Konuşmaları”nda kendilerini tiyatroya adayan değerli isimler ve akademisyenleri tiyatro meraklıları ile buluşturacak.

Tiyatro Konuşmaları'nın ilk oturumuna oyuncu ve tiyatro yönetmeni Arsen Gürzap, oyuncu ve müzisyen Deniz Türkali, tiyatrocu, senarist ve seslendirme sanatçısı Şerif Erol ile oyuncu, tiyatro yönetmeni ve aynı zamanda Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban katılacak. Nâzım Hikmet Kültürevi'nde saat 15.00-16.30 arasında gerçekleşecek etkinlikte katılımcılar, 'Oyunculuk-Yönetmenlik ve Tiyatro' üzerine konuşacak.

Nâzım Hikmet Kültürevi'nde saat 16.45'te başlayacak Tiyatro Konuşmaları'nın ikinci oturumunda da akademisyenler yer alacak. Doç. Dr. Süreyya Karacabey ile Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Banu Çakmak Duman ve Öğretim Görevlisi Doktor Tülay Yıldız Akgül, “Tiyatroda oyun metni ve oyun yazarlığı” konusunda söyleşi gerçekleştirecek.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Nilüfer Kent Tiyatrosu sahneye yeni koyduğu “Aşkın En Kısa Gecesi” isimli oyunu da, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde saat 20.00'de ücretsiz olarak sahneleyecek.