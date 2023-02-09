Nilüfer'de 40 mahallede karla mücadele çalışması yapıldı

Ekipler hafta sonundan bu yana, 40 mahallede etkili olan kar yağışında toplam 2 bin 500 kilometre yol açtı.

Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri hafta sonunda etkili olmaya başlayan kar yağışında kapanan yollar için seferber oldu. Günlerdir aralıksız çalışan ekipler, 40 mahallede yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Yaklaşık 110 personelle iki vardiya halinde çalışan karla mücadele ekipleri, Kadriye, Atlas, İnegazi, Maksempınar, 30 Ağustos Zafer gibi mahallelerde karla kapanan toplam 2 bin 500 kilometrelik yolda karla mücadele gerçekleştirdi. Devam eden yağış nedeniyle kapanan yolları tekrar açan ekipler, bir yandan da tuzlama çalışması yaptı.

Nilüfer Belediyesi, karla mücadele çalışması çerçevesinde şimdiye kadar toplam 500 ton tuz kullandı.