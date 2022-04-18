Nilüfer'de 82. yılında Köy Enstitüleri konuşuldu

Köy Enstitüleri'nin 82. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Nilüfer'de düzenlenen etkinliklerde, kapatılan Köy Enstitüleri eğitim modeli ile bugünkü eğitim modeli üzerine görüşler paylaşıldı.

Köy Enstitüleri'nin 82'nci kuruluş yıl dönümü, Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği ve Eğitim-Sen iş birliğiyle düzenlenen etkinlikle kutlandı. "Geçmişten Geleceğe Aydınlanma Işığı Köy Enstitüleri'nin 82. Yıl Dönümü” başlığıyla düzenlenen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprü, Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Yüksel Bayraktar ve çok sayıda Köy Enstitüleri mezunları katıldı.

Konak Kültürevi'nde düzenlenen ve büyük ilgi gören etkinlik YKKED Bursa Mandolin Topluluğu'nun müzik dinletisiyle başladı. Topluluk üyeleri özenle hazırladıkları repertuarlarını Şef Dilek Görgülü önderliğinde sunarken izleyenlerin beğenisini kazandı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, uzun zaman önce kapanan Köy Enstitüleri'nin, bugün en çok konuşulan kurumlardan biri olduğuna dikkati çekti. Kuruluşunun üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen Köy Enstitüleri'nin değerinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığına işaret eden Başkan Erdem, “Köy Enstitüleri dönemi, Anadolu aydınlanmasının yaşandığı bir dönemdi. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte başlatılan eğitim seferberliği çerçevesinde Köy Enstitüleri, kırsal bölgelerin eğitim ve kalkınma problemlerini çözmede etkin bir rol oynadı. Anadolu'da eğitim alanında gerçek bir zihniyet devrimine yol açan Köy Enstitüleri eğer kapatılmasıydı, bugün Türkiye eğitimde çok farklı bir noktada olacaktı. Aradan geçen yıllara rağmen Köy Enstitüleri'nin yerini dolduracak daha iyi bir eğitim sistemi geliştirilmedi. Dileğimiz Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni bir eğitim seferberliğinin bir an önce hayata geçirilmesi. Köy Enstitüleri'nin kurulmasında büyük rol oynayan İsmet İnönü'yü, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i, enstitülerin mimari İsmail Hakkı Tonguç'u da minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

Etkinlik çerçevesinde Çağatay Taşkın Yamen'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği “Son Enstitülüler” adlı belgesel film gösterildi. Cilavuz Köy Enstitüsü'nün hikayesi ve eğitim modelinin beyaz perdeye yansıması izleyenlerden tam not aldı. Gösterimin ardından Çağatay Taşkın Yamen, yapım danışmanı ve gazeteci Deniz Zeyrek ile Cilavuz Köy Enstitüsü mezunu Zekeriya Bulut bir söyleşi gerçekleştirdi.