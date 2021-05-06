Nilüfer'de açılacak pazaryerleri belirlendi

Tam kapanma sürecinde vatandaşın sebze-meyve ihtiyacını karşılamak üzere 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde, Nilüfer'de 30 noktada pazar kurulacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin Valiliğine gönderilen pazaryerleri konulu genelgenin ardından Nilüfer Kaymakamlığı'nda yapılan toplantı ile Nilüfer ilçesinde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri kurulacak pazaryerleri belirlendi.

Buna göre belirtilen tarihlerde 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazaryerleri şöyle; Minareli Çavuş Semt Pazarı, Esentepe Semt Pazarı, 23 Nisan Pazarı, Demirci Semt Pazarı, Karaman Semt Pazarı, Işıktepe Semt Pazarı, Özlüce Semt Pazarı, Ertuğrul Semt Pazarı, Çamlıca Semt Pazarı, Fethiye Semt Pazarı, Ahmet Yesevi Semt Pazarı, Kültür Semt Pazarı, Barış Semt Pazarı, Hasanağa Pazarı, Kayapa Pazarı, Çalı Semt Pazarı, Akçalar Semt Pazarı, Üçevler Semt Pazarı, Gazi Sebze Meyve Pazarı, Gölyazı Pazarı, Görükle Sebze Meyve Pazarı, Kızılcıklı Semt Pazarı, Altınşehir Semt Pazarı, İhsaniye Siteler Semt Pazarı, Beşevler Semt Pazarı, Konak Sebze Meyve Pazarı, Ataevler Semt Pazarı, Görükle Kurtuluş Semt Pazarı, Kayapa TOKİ Konutları Pazarı, Batıkent Sebze Meyve Pazarı.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre bu pazaryerlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılabilecek. Tam kapanma sürecinde hem vatandaşın ihtiyacını karşılamak, hem de ürün ziyanını önlemek amacını taşıyan uygulama kapsamında, vatandaşlar ikametlerine en yakın pazaryerlerine gidebilecek. Pazaryerlerinde temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler, tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satılacak.