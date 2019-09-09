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Nilüfer'de ağızlar tatlandı

Nilüfer Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayında binlerce kişiye aşure ikram edecek.

Başkan Turgay Erdem, ilk aşure ikramını Minareliçavuş Mahallesi'nde kendi elleriyle yaptı.


Nilüfer Belediyesi, Minareliçavuş Mahallesi'nde başlayan aşure dağıtımını diğer mahallelere de yayacak. Nilüfer Belediyesi ilk aşure ikramını Minareliçavuş Mahallesi'nde yaptı. Pazar alanında yapılan 750 kişilik aşure dağıtımına Belediye Başkanı Turgay Erdem ve başkan yardımcıları katıldı. Aşure kazanının başına geçen Başkan Turgay Erdem, halka ikramda bulundu. Aşureleri Başkan Turgay Erdem'in elinden alan vatandaşlar da ikramdan dolayı teşekkür etti.


Muharrem ayı boyunca Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 20 mahallede 30 bin kişiye aşure dağıtımı yapılacak. Nilüfer Belediyesi ayrıca Halk Evi ve diğer hizmet binalarında da personele aşure dağıtacak.

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