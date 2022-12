Nilüfer'de Ak Parti'den belediyeye tepki

Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açmasının ardından Ak Parti Nilüfer ilçe Başkanı Eşref Kurem, "Toplumsal hassasiyetleri göz ardı edenlere sesleniyoruz. Bu yapmış olduğunuz yanlışı ertelemek yetmez; iptal etmelisiniz" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açması iddialarının ardından İçişleri Bakanlığı inceleme başlattığını duyurdu. Ak Parti Nilüfer ilçe Başkanı Eşref Kurem ise yaptığı açıklamada "ertelemek yetmez" diyerek şunları söyledi: "Gençleri kültürel yozlaşmaya teşvik edenlere buradan bir kez daha sesleniyoruz ki; bir an evvel bu anlayışı terk edin ve bu yüzden yapmış olduğunuz davranıştan en kısa zamanda dönün. Uygulamayı ertelemek yerine iptal edin. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplumsal hassasiyetleri göz önünde bulundurarak çekilmiş oldukları İstanbul Sözleşmesi'ni göz ardı edenlere bir kez daha diyoruz ki; yapmış olduğunuz toplumsal hassasiyetleri bilmemek ya da bilerek kasten toplumsal hassasiyetler içeren sinir uçlarına dokunmak. Bu sebeple hatanızdan bir an evvel dönün ve iptal edin. Bizim birinci önceliğimiz gençleri toplumsal yozlaşmaya teşvik etmek olmamalı. Bizim önceliğimiz gençleri bilimle teknolojiyle gelecekle tanıştırmak olmalı. Ve bu yüzden de diyoruz ki yapmış olduğunuz hatadan bir an evvel dönün ve bu programı iptal edin. Yapmış olduğunuz hatayı; süslediğiniz cümle ve bahanelere örtmeyin. Türk Milleti'nin değerleri vardır. Aile yapısına zarar veriyorsunuz. Hassasiyetleriyle oynuyorsunuz. Millet de tarih de sizi affetmez. Onun için aile yapımızı, toplumsal değerlerimizi yok sayan bu anlayışı ertelemek yerine bu uygulamadan bir an önce vazgeçtiğinizi kamuoyuna duyurun" dedi.