Nilüfer'de asfalt sezonu başladı

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü öncelikli olarak kentin yeni yerleşim bölgelerinde asfalt kaplama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler ayrıca cadde ve sokaklarda asfalt yenileme, yama çalışmalarıyla da yolların bakımını yapıyor.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, hava şartlarının elverişli duruma gelmesiyle birlikte asfalt sezonunu açtı. Kentte yeni yapılaşmanın olduğu bölgelere öncelik veren ekipler, asfalt kaplama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Balkan Mahallesi'nden başlayan asfalt kaplama çalışmalarıyla cadde ve sokaklar konforla buluşuyor. Balkan Mahallesi genelinde 5 kilometrelik yolu asfaltla kaplayan Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, ardından 30 Ağustos Zafer Mahallesi ile Gümüştepe Mahallesi'nde de altyapısı tamamlanan ve inşaatı yüzde 80 oranında biten yeni yerleşim alanlarında asfalt kaplama çalışmalarını sürdürecek.

Bu yıl 28 kilometre yolda asfalt kaplama çalışması yapmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, aynı zamanda kentin çeşitli noktalarında asfalt yenileme ve yama çalışmalarıyla da mevcut yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yeni yerleşim bölgelerinde ayrıca yol açma çalışması da yürütüyor. Kayapa ve Gümüştepe bölgesinde bu yıl 2 kilometre yeni yol açan Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yılsonuna kadar yaklaşık 23 kilometre uzunluğundaki yeni yolu kente kazandıracak.