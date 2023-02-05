Nilüfer'de aşırı tüketime karşı onarım atağı: Tamirhane

Tüketim kültürüne karşı onarım kültürünü desteklemek amacıyla geliştirilen Nilüfer Kent Konseyi'nin projesi “Tamirhane”nin detayları, kamuoyu ile paylaşıldı. Nilüferliler'in katılımıyla, sosyal fayda oluşturacak çalışmaların yapılacağı Tamirhane'de, ahşaptan tekstile ve kent mobilyalarına kadar birçok nesne yeniden hayat bulacak.

Nilüfer Kent Konseyi'nin, doğayla uyumlu döngü oluşturarak iklim kriziyle mücadeleyi hedefleyen bir fikir olarak geliştirdiği ve Nilüfer Belediyesi'nin desteklediği Tamirhane projesinin lansmanı, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde yapıldı. Nilüfer Belediyesi'nin 2022 İklim Yılı ve 2023 İkinci Yüzyıl İçin Tasarım Yılı hedefleriyle de bağdaşan, tüketim kültürüne karşı onarım kültürünü benimseyen Tamirhane projesinin tanıtımına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz ile Nilüferliler katıldı.

Buluşmada, Tamirhane projesinin, Nilüferliler'in de katılımıyla olgunlaşma sürecinde yapılan çalışmalar, bundan sonraki yol haritası ve hedefleri paylaşıldı. Toplantıya katılanlar tarafından atık malzemeler ve çeşitli materyaller kullanarak Tamirhane tabelasının yapıldığı buluşmada, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi İleri Dönüş Çalışma Grubu gönüllülerinin, parça kumaşlar kullanarak yaptığı Nilüfer kent haritası da ilgi çekti. İstasyonlar halinde çeşitli çalışmaların da yapıldığı buluşmada ayrıca, yine atık malzemelerden yapılmış çantalar da, katılımcılara dağıtıldı.

Tamirhane'nin tanıtım toplantısında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı. 2023 İkinci Yüzyıl İçin Tasarım Yılı'nda Nilüfer'i, sosyal, ekonomik ve mekânsal olarak dayanıklı hale getirmek için ‘tasarım' konusunu farklı boyutlarıyla ele alacaklarını belirten Başkan Erdem, “Doğa ile kentsel sistemleri bütünleştiren, süreci tasarlarken yeni nesil beklentileri dikkate alan stratejiler geliştirip, çözümler tasarlamak için çalışacağız. Bütün bunları da toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla yapacağız. Bunun için Nilüfer Tasarım Atölyesi'ni hayata geçirdik. İklim krizine karşı hayatın her alanında kaynak tasarrufuna gitmek, karbon ayak izimizin artışını engelleyecektir” dedi.

İklim kriziyle mücadele alanında yaptıkları çalışmalara, Nilüfer Kent Konseyi'nin Tamirhane projesinin de güç katacağını belirten Başkan Erdem, projenin içerik oluşturma sürecinin katılımcı bir yöntemle gerçekleştirildiğini söyledi.

Tamirhane olarak kullanılacak mekânın da katılımcı bir anlayışla tasarlanacağını belirten Başkan Erdem, İhsaniye Mahallesi'nde yer alacak bu mekânı yakın zamanda faaliyete geçireceklerini ifade etti.

Tamirhane'nin tasarla, onar, dönüştür söylemleri ile ahşaptan, tekstile yeniden işlev kazandırılarak sosyal fayda sağlayacak çalışmalar yapacağının altını çizen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Dünyayı daha güzel bir hale getirme hedefiyle yola çıktıklarını belirten Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da, Tamirhane fikrini yaklaşık iki yıl önce gündemlerine aldıklarını, uzun bir araştırma sonucu bugünlere geldiklerini belirtti. Geniş katılımlarla, ortak akılla, dayanışarak ve geleceğe dair umutlarla Tamirhane'nin olgunlaştığını söyleyen Binbaş, bu süreçte emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kenti birlikte yönetmenin mümkün olduğunu gösteren bir aile olduklarını vurgulayan Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz de, “İklim krizi ile mücadele için, dünyanızın kaynaklarını bu hoyratlıkta ve barbarlıkta tükenmemsi gerektiği için bir fikir atıyoruz. Bu fikir, hem tüketim çılgınlığına dur demeyi hem de toplumsal sorunlar karşısında sürdürülebilir bir döngüselliği hedefliyor. Mahallemizde kurulan bir pazar, küçük esnafların çarşısı ve mahallenin haylaz delikanlılarının lisesi arasında kurulacak bir bağın; gıda sisteminden, ekonomik hareketliliğe kadar birçok alana dönüştürücü ve onarıcı müdahaleler geliştirebileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Tamirhane'nin olgunlaşma sürecinde gerçekleştirilen çalıştayların yürütücülüğünü yapan bir sosyal girişim olan Roof Coliving adına konuşan Emre Güzel de, bu süreçte yapılan çalışmalara değindi. Güzel, “Mahalle buluşması, gönüllü buluşması, paydaş çalıştayı, meslek lisesi buluşması ve esnaf buluşmaları yaparak, Tamirhane fikrinin nasıl gelişmesi gerektiğini, mekânının ne gibi ihtiyaçlarına cevap vermesi gerektiğini tartıştık. Bu buluşmalarda elde edinilen bilgiler ışığında 6-7-8 Şubat tarihlerinde Nilüfer Gençlik Evi'nde gençlerle birlikte 3 gün sürecek Tamirathon adını verdiğimiz bir tasarım çalıştayı yapacağız. Böylelikle Tamirhane'nin içeriğini ve kullanacağı mekânı birlikte tasarlayacağız” diye konuştu.