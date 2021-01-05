Nilüfer'de atık ilâç toplama noktaları oluşturuldu

Nilüfer Belediyesi'nin Bursa Eczacılar Odası iş birliği ile hayata geçirdiği proje kapsamında, farklı mahallelerdeki 5 eczanede vatandaşların getirdiği kullanılmayan ilâçlar toplanıyor. Bu ilâçlar Bursa'da bir ilk olan Nilüfer Belediyesi Atık Merkezi'nde mevzuata uygun şekilde bertaraf edilecek.

Sıfır atık için çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi bu kapsamda atık ilâçları toplanması için de harekete geçti. Nilüfer Belediyesi, Bursa Eczacılar Odası ile iş birliği yaparak Nilüfer ‘deki 5 eczanede atık alaç toplama noktaları oluşturdu. İsteyen vatandaşlar evlerinde kullanmadıkları veya son kullanma tarihi geçmiş ilâç atıklarını bu 5 eczaneden birine götürerek sıfır atık projesine katkıda bulunabilecekler. Nilüferliler'in atık ilaçlarını götürebilecekleri eczaneler Fethiye Mahallesi'ndeki Fethiye Sağlık Eczanesi, Görükle Mahallesi'ndeki Melisin Eczanesi, Konak Mahallesi'ndeki Hanımeli Eczanesi, Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki Taner Eczanesi, Ertuğrul Mahallesi'nde Özlüce Eczanesi olarak belirlendi. İsteyenler ilaç atıklarını Atık Getirme Merkezi'ne de bırakabilecek.

Eczanelerde toplanan ilâçlar Nilüfer Belediyesi'nin Alaaddinbey Mahallesi'ndeki belediye ek hizmet binasında oluşturduğu ve Bursa'da bir ilk olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürülüyor.

Nilüfer Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, ülke genelinde başlattığı ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında bütün yerel yönetimler ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınmasının zorunlu hale getirildiği Sıfır Atık Belgesi çalışmaları kapsamında faaliyete geçirdi. Bu merkezde toplanan ilaçlar ve diğer atıkların bir kısmının, lisansı bulunan firmalara sevk edilerek geri dönüşümü sağlanacak. Diğer atıklar da, mevzuata uygun bertaraf edilmesi için ilgili tesislere yönlendirilecek.

Kâğıtlar, plastikler, metaller, camlar, ahşaplar, tekstiller, kurşunlu piller, diğer piller ve akümülatörler, flüoresan lâmbalar ve diğer cıva içeren lâmbalar, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, ilaçlar, yağlar, ömrünü tamamlamış lâastikler ve evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar olarak 14 ayrı türün kabul edildiği Atık Getirme Merkezi'ne, mutfak atıkları, park ve bahçe atıkları, inşaat ve yıkıntı atıkları, endüstriyel atıklar, tıbbi atıklar, patlayıcı ve radyoaktif atıklar ise kabul edilmiyor.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sıfır Atık” projesi kapsamında toplam 54 belediye hizmet binasına, “ Sıfır Atık Belgesi” alındı. Hizmet binalarına yerleştirilen atık kutuları ile atıklar ayrı olarak toplanıyor ve Bakanlığın atık bilgi sistemine veri girişleri sağlanıyor. Nilüfer Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na “Sıfır Atık Belgesi” için kurum olarak yaptığı başvurunun da yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.