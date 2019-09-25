Nilüfer'de Balkan rüzgarı esecek

Nilüfer Belediyesinin Nilüfer Belediyespor ve BAL-GÖÇ iş birliğiyle düzenlediği “Balkan Panayırı” bu yıl da Nilüfer'de iki gün boyunca Balkan kültürünü yaşatacak. Türkiye'nin ve Bulgaristan'ın meşhur sanatçılarının konser vereceği panayırda katılımcılar stantlarda Balkan ülkelerine özgü tatları da tadabilecek.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) iş birliğiyle bu yıl 9. kez “Balkan Panayırı” düzenliyor. 28-29 Eylül'de düzenlenecek panayır yine Balkanlar'dan Bursa'ya gelen vatandaşların dayanışma örneğine sahne olacak. Bursa Valiliğinin oluru ile Balkan göçmeni vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı bölge olan Görükle Balkan Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan panayır her yıl olduğu gibi yine geniş katılıma sahne olacak.

Bulgaristan'a özgü yiyecek ve içeceklerin tüketildiği festival boyunca, Türkiye'nin ve Bulgaristan'ın ünlü isimleri konser verecek.

Panayırın ilk gününde açılışı, saat 15.00'te DJ'ler Tuncay Vatansever ve Sunay Mutlu yapacak. Ardından Elnino ve Aşkın sahne alacak. Yağmur ve Ahmet Tarhan'ın salsa gösterisi yapacağı panayırda, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası konser verecek ardından da Nilüfer Halk Dansları Topluluğu gösteri yapacak. Kübra Lana'nın konseri ile renklenecek olan panayırın ilk gününde kapanışı DJ'ler Samet Kurtuluş ve Murat Mutlu yapacak.

Panayırın ikinci gününde de etkinlikler saat 15.00'te DJ'ler Tuncay Vatansever ve Sunay Mutlu ile başlayacak. Eray ve Semat'ın sahne alacağı panayırda, Bilgin Şentürk ile zumba gösterisi, ardından da Eski Liman grubu ile Cüneyt Şentürk konser verecek.

Balkan Panayırı'nın en dikkat çeken ismi ise Azis. Balkanların sevilen sanatçısı panayırın ikinci gününde hayranlarına unutulmaz bir konser verecek. Panayır boyunca katılımcılar, oyun alanlarında keyifli saatler geçirebilecek. Ayrıca kurulacak stantlarda da Balkanlar'a özgü yiyecekler satışa sunulacak. Balkan Panayırı'nın gerçekleşeceği 28-29 Eylül tarihlerinde, Kestel Balgöç önünden ve Küçük Sanayi Metro İstasyonu önünden İzmir'e gidiş yönü tarafından, saat 13.00'ten itibaren belli aralıklarla kalkacak araçlarla, isteyen vatandaşlar panayır alanına gidebilecek.