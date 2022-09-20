Nilüfer'de balkon tarımı hakkında bilinçlendiler

Doç. Dr. Sevinç Başay, balkon, çatı ve küçük bahçelerde yapılan yetiştiricilikte izlenmesi gereken yöntemler ve bakım koşulları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Tohum ve fide dağıtarak vatandaşları küçük çaplı da olsa tarımsal üretime teşvik eden Nilüfer Belediyesi, düzenlediği eğitimlerde de, üretimde bulunmak isteyenleri konunun uzmanları ile buluşturarak bilgilenmelerini sağlıyor. Bu eğitimlerden biri daha Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Balkon, çatı, küçük bahçe tarımı konulu eğitime, ilgi duyanlar katıldı. Eğitimde, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Başay, kentlerin zorlu koşulları nedeniyle sürdürülebilir yaşam için yeşil alan arayışının gündeme gelmesi ve psikolojik rahatlama, hoşça zaman geçirme, vücudun hareket etmesi gibi daha birçok faydaları sayılabilecek balkon, çatı ve küçük bahçe yetiştiriciliği konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Balkon, çatı ve küçük bahçelerde yetiştiricilik için büyük öneme sahip iklim koşulları ve çevre faktörleri hakkında katılımcıları bilgilendiren Doç. Dr. Sevinç Başay, sebze alternatifleri ve bu sebzelere uygun kaplar ile bakım koşulları konusunda teknik bilgiler verdi.