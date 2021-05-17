Nilüfer'de balkonlar mini bostana dönüşecek

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde hafta sonuna kadar devam edecek kampanyada 250 bin fidenin dağıtılması hedefleniyor.

Nilüfer'de tarımsal üretimi ve çeşitliliği artırmak, köyden kente göçü engellemek için kırsaldaki çiftçilere büyük destek veren Nilüfer Belediyesi, kente “Tarım Kenti” kimliğini kazandırmak için de çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda 2020 yılını “Tarım Yılı”, 2021 yılını da “Gıda Yılı” ilan ederek bu yönde projeleri tek tek hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, geçen yıl “Fide Bizden, Ürün Sizden” sloganıyla ücretsiz fide dağıtım kampanyası başlatmıştı. Nilüfer Belediyesi, kent insanını balkon tarımına teşvik etmek, ata tohumunu gelecek kuşaklara aktarmak ve tarımsal üretimde farkındalık göstermek hedefiyle bu yıl da ücretsiz fide dağıtımına başladı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde 5 gün boyunca sürecek olan fide dağıtım kampanyasında, toplam 250 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtılması hedefleniyor.

İlk günden büyük ilgi gören fide dağıtım kampanyasına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer'de tarımsal üretimi yaygınlaştırmak ve herkesin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti. Üreticiyi dışa bağımlı hale getiren hibrit tohum yerine, yerli tohumu ve ata tohumlarını yaşatmak, geleceğe aktarmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Turgay Erdem, bu amaçla tam kapanma öncesi gerçekleştirdikleri 6. Tohum Takas Şenliği'nde 35 çeşitten oluşan toplam 15 bin paket atalık tohumu da vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını vurguladı. Başkan Erdem, bugün de Nilüferli çiftçilere ata tohumlarından üretilen 10 çeşit sebze fidesini vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladıklarını ifade ederek, “5 gün sürecek bu çalışmada toplam 250 bin domates, biber ve patlıcan fidesini vatandaşlarımıza dağıtacağız” diye konuştu.

Nilüfer'de balkon tarımını yaygınlaştırmayı, herkesin üretmenin tadına varmasını hedeflediklerini belirten Başkan Turgay Erdem, konuşmasına şöyle devam etti:

“Toprağın uyanışına tanıklık ettiğimiz bu güzel bahar gününde sizler aldığınız fidelerle evlerinizde sebze yetiştirmenin ve dalından koparıp yemenin tadını çocuklarınıza yaşatın istiyoruz. İstiyoruz ki balkonlarınız, teraslarınız birer mini bahçeye dönüşsün; ilaçsız biberler, domatesler patlıcanlar yetişsin. Gelecek nesilleri tarımla tanıştırın ve onları üretime teşvik edin istiyoruz. En önemlisi de ata tohumlarımızın önemini ve geleceğe bırakacağımız en değerli mirasın sağlıklı gıda olduğunu çocuklarınıza öğretin istiyoruz.”

Fide alan vatandaşlara fidelerinin verimli olmasını dileyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kampanyaya emeğini katan ve fideleri yetiştiren Nilüferli çiftçilere de belge vererek teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki fide dağıtımı 21 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.