Nilüfer'de bir yılda 5 bin işletme, 200 okul kantini denetlendi

Son bir yılda yaklaşık 5 bin işletme ve 200'e yakın okul kantininde denetim yapan ekipler, usule aykırı yerlere cezai işlem uygulanması için ilgili birimlere iletiyor.

Gıda güvenliğine büyük önem veren Nilüfer Belediyesi, her yaştan insanın gıda ihtiyaçlarını kaliteli bir şekilde hijyenik bir ortamda karşılayabilmesi için kentteki işletmelere ve okul kantinlerine uzun yıllardır yaptığı denetimleri artırdı. Ekonomide yaşanan olumsuzlukların ardından merdiven altı üretilen ürünler ile tarihi geçmiş ürünlerin kullanabileceğini göz önünde bulunduran Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, bu amaç doğrultusunda özellikle okul kantinlerinde ve gıda işletmelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Nilüfer'deki okullara giden Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Denetim Bürosu ekipleri, öğrencilerin gıdaları temiz bir ortamda tüketebilmeleri için okul kantinlerinde gıda ve hijyen denetimlerini titizlikle yapıyor. Kantinlerde satışı yapılan ürünleri, ürünlerin son kullanma tarihleri ve saklama koşulları ile personel ve kullanılan ekipmanların hijyeni inceleyen ekipler, usule aykırı olan yerlere gerekli uyarıyı yapıyor. Uyarıları dikkate almayan kantinlere ve işletmelere yasal işlem uygulanması için Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, sıhhi koşulları sağlamayan ve faaliyetlerine aykırı hizmet veren işletmelerin ruhsatlarını da iptal edebiliyor.

Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 2022 yılı boyunca büyük çoğunluğu gıda işletmesi olmak üzere güzellik salonları ve kuaförlerin de yer aldığı yaklaşık 5 bin işletmede denetim yaptı. Ekipler, eğitim öğretim dönemi boyunca da yaklaşık 200 okul kantinini titizlikle inceledi. Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Nilüfer'deki işletmelerin standartların üzerinde kaliteli hizmeti hijyenik bir ortamda vermelerini teşvik etmek amacıyla “Örnek İşyeri” uygulamasını da sürdürüyor.

“Cezai işlem uygulanıyor”

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Zabıta ve ruhsat büromuzla beraber gıdaların satıldığı yerlerde denetimler yapıyoruz. Etiketlerdeki yükselmeler ve tutarsızlıklar kamuoyunda sıkça dillendiriliyor. Biz 5 bine yakın iş yerini denetledik. Ayrıca okul kantinlerini de denetliyoruz. Bütün okul kantinlerindeki denetimlerimizi sürdürüyoruz. Arkadaşlar karşılaştıkları olumsuzluklar karşılaştıklarında bunun için neler yapabileceğimizi konuştuk. Çocuklarımızın gıda ihtiyacını karşılamak için gittikleri kantinlerde gıdaların sıkı bir şekilde denetlenmesi lazım. Bizler bu denetimleri yaparken, okul aile birlikleri ve okul müdürlüklerinin de denetim çerçevesinde çalışmalara destek vermesi gerekiyor. Geleceğimiz olan çocuklarımıza en sağlıklı yiyecekleri yedirmekle sorumluyuz. Biz kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemleri yapıyoruz. Bunlarla ilgili raporlarımız da var. Gerekirse kamuoyu ile de paylaşabiliriz” diye konuştu.