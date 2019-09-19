Nilüfer'de bisiklet tamir istasyonları kuruluyor

İlk istasyon, pilot uygulama olarak Altınşehir Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı.

Sahip olduğu bisiklet yolları uzunluğu ile Türkiye'nin önde gelen ilçelerinden Nilüfer'de belediyenin kurduğu akılı bisiklet kiralama sistemi “Nilespit”in ardından, bisiklet tamir ve bakım istasyonları da devreye giriyor. Ulaşım ve spor için bisiklet kullanmayı tercih eden Nilüferliler için hizmet verecek bisiklet tamir ve bakım istasyonlarının ilki, pilot uygulama olarak Altınşehir Mahallesi, Rasim Şahinkaya Parkı ve Koşu Yolu'nda hizmet vermeye başladı.

Avrupa hareketlilik haftası etkinlikleri çerçevesinde devreye giren istasyonun tanıtımına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ve Engin Yener de katıldı. Yener “Vatandaşlarımızın bisiklet kullanımı esnâsında karşılaştığı teknik sıkıntıları anında çözebilmeleri için bisiklet tamir istasyonlarını önemsiyoruz. Sayılarını hızla artırmayı hedefliyoruz. Bisiklet tamir istasyonunun içinde kullanıma hazır alyan seti, anahtar takımı, tornavida takımı, lâstik söküp takmak için tekerlek levyeleri, çift başlıklı göstergeli lâstik şişirme pompası, sadece bisiklet kullanımına uygun pedal anahtarı bulunuyor. Tamir istasyonumuzda sadece bisikletler değil, engelli vatandaşlarımızın arabaları ve bebek arabaları da tamir edilebiliyor” dedi.