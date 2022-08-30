Nilüfer'de Büyük Zafer'in 100. yılı gururla kutlandı

yılı Nilüfer'de coşkuyla kutlandı. Atatürk heykeli önünde düzenlenen törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Cumhuriyet kazanımlarına her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade etmek için buradayız” dedi.

Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Türk ordusunun başlattığı kurtuluş mücadelesinin 100. yılında Nilüfer'de coşku dolu tören düzenlendi. Afyonkarahisar'da başlayan İzmir'de düşmanın denize dökülmesiyle son bulan Büyük Taarruz'un 100. yılı nedeniyle Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykelinde düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri Prof. Dr. Yüksel Özkan ve Erkan Aydın, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Atatürk heykeline çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bundan 100 yıl önce yaşanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türkiye tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Başkan Erdem, “Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri türlü bahanelerle Anadolu'yu işgal ederken, Halide Edip'in ifadesiyle; ‘Türk'ün Ateşle İmtihanı' da başlamıştı. İki seçenek vardı; ya teslim olunacak ya da yıkılan yakılan bir ülke, ayağa kalkacak ve küllerinden doğacaktı. Çok şükür ki ikincisi oldu. Kuvayi Milliye ruhu şahlandı ve yıllarca süren kurtuluş mücadelesi zaferle sonuçlandı. Mustafa Kemal'in başkumandanlığında 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, kurtuluş mücadelesinin en önemli dönüm noktası oldu. Bu zafer; dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biridir ve 30 Ağustos 1922, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığını müjdeleyen bir tarih olarak da kayıtlara geçmiştir” diye konuştu.

Büyük zaferin 100. yılında, Cumhuriyet kazanımlarına her zaman sahip çıkacaklarını bir kez daha ifade etmek için toplandıklarını belirten Başkan Erdem, “ yılında, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi şükranla, saygıyla anıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Törende konuşan CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan da konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün “Geldikleri gibi giderler” sözünü hatırlatarak, şöyle devam etti: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü, Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımıdır. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta büyük zaferle sonuçlanır. O tarih, işgal güçlerinin artık Anadolu'yu kaçarak gittikleri bir gündür. Hiç kimse şunu unutmasın ki biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız ve gerekirse Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadeleyi bugün de, yarın da vereceğiz.”

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da, 30 Ağustos'un emperyalizmin yenilgiye uğradığı en önemli tarih olduğunu ifade etti. Aydın, “100 yıl önce büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman ordumuz, bugün biz özgür bir şekilde bayramları kutlayalım, bağımsız şekilde yaşayalım diye bir dakika bile düşünmeden hayatlarını feda etti. Dünya, tarihinde emperyalizmin yenilgiye uğradığı en önemli tarih bugün” dedi.

100 yıl önce olan dahili ve harici bedbahtların, bugün de anılara saygısızlık yaptığını, gereken özeni göstermediğini dile getiren Erkan Aydın, “Ne yaparlarsa yapsınlar, bizler cumhuriyet, Atatürk ve yurt sevdalıları bayramlarımızı da kutlayacağız, Cumhuriyet'i de yaşatarak ilelebet bağımsız kalacağız. Zafer Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından alanda bir gösteri yapan Nilüfer Bando, törene katılanlara Zafer Bayramı coşkusu yaşattı.