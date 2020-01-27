Nilüfer'de çağdaş sanat konuşmaları

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Çağdaş Sanat Konuşmaları'na, sanatçı Nilbar Güreş konuk oldu. Buluşmada Nilbar Güreş ve küratör Kevser Güler, sanatçının üretimleri üzerinden günümüz sanat anlayışını tartıştı.

Nilüfer Belediyesi'nin 2018 yılından bu yana düzenlediği Çağdaş Sanat Konuşmaları'na, bu hafta sanatçı Nilbar Güreş katıldı. Misi'de bulunan Edebiyat Müzesi'nde düzenlenen söyleşide küratör Kevser Güler, Nilbar Güreş ile resim, desen, yerleştirme, fotoğraf ve videoyu kapsayan yapıtları üzerine sohbet etti.

Sanatçı Nilbar Güreş ve Küratör Kevser Güler “Bakış, Örtü, Sahne” başlıklı etkinlikte, sanatçının üretimleri üzerinden günümüz sanat anlayışını ele aldılar. Nilbar Güreş, çalışmalarında ağırlıklı olarak kullandığı kumaş, deri ve benzeri tekstil malzemeleri ile ürettiği heykel, enstelasyon, fotoğraf gibi eserleri ile toplumsal sorunlara ışık tutmayı amaçladığını ifade etti.

Çalışmalarında mizahi bir üslupla kadın kimliği ve rolüne geleneksel ögeler üzerinden eleştirel yaklaşan, toplumsal sorunlara odaklanan, evrensel değerler üzerinden çok kültürlülüğü savunan genç sanatçı Nilbar Güreş, söyleşide çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.