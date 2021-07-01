Nilüfer'de Çamlıca projesi halka sunuldu

Nilüfer Belediyesi'nin Çamlıca Mahallesi Kapalı Pazar Alanı Otopark ve Kent Meydanı Projesi, Nilüfer Kent Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda bölge halkıyla paylaşılarak görüş ve önerileri alındı.

Bir çok projeyi katılımcı yönetim anlayışıyla hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, yeni bir çalışmayı daha kentliyle paylaştı. Çamlıca Mahallesi'ne yapılacak olan Kapalı Pazar Alanı Otopark ve Kent Meydanı projesi, bölge halkına sunuldu. Çamlıca Mahalle Komitesi'nin çağrısıyla Nilüfer Kent Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda, Nilüfer Belediyesi Plan Proje Müdürü Sinan Sarıbal ve ilgili personel proje hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 2 bin metre taban alanında hayata geçirilecek proje, çok amaçlı olacak. Zemin katta 68 esnafın tezgah açabileceği pazar alanı olarak planlanırken, bodrum katta da 42 araçlık otopark olacak. Projenin üst katında ise 2 bin metrekarelik kent meydanı olacak. Bu alanda ayrıca mahalle iletişim merkezi de inşa edilecek.

Projenin detayları bölge halkına sunulurken katılımcıların görüş ve önerileri de ele alındı. Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer'de projelerin katılımcı demokrasi anlayışıyla hayata geçtiğini belirterek, ortak akılla hizmete sunulan çalışmaların daha verimli ve anlamlı olduğunu söyledi.