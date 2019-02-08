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Nilüfer'de caz rüzgârı

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.


Nâzım Hikmet Kültürevi'nde sahne alan Elif Çağlar, konserinde bütün düzenlemeleri kendisine ait olan son albümü ve önceki albümlerinden parçalar seslendirdi. Elif Çağlar'a piyanoda Çağrı Sertel, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ediz Hafızoğlu eşlik etti. Yaklaşık iki saat süren konser sonunda Çağlar, hayranlarından büyük alkış aldı.


Konser sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Berna Hacer Bilici, Elif Çağlar'a çiçek verip performansından dolayı kutladı.


Nilüfer Belediyesi'ne Caz Tatili'ni düzenlediği için teşekkür eden Elif Çağlar, “Türkiye'de caz müziğine ilişkin festivallerin artmasına ihtiyaç var. Caz ile dinleyici arasındaki buzları kırmak adına. Son yıllarda bunun örneğini Nilüfer Caz Tatili ile görmüş olduk” dedi.

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