Nilüfer'de çocuklar kitabını okudukları yazarla buluştular

Nilüfer Belediyesi'nin “Çocuklara Kitap Söyleşileri” etkinliğine konuk olan yazar Yeşim Saygın, “Bataklığın Kıyısındaki Ev” adlı kitabı üzerine öğrencilerle sohbet ederek merak edilen soruları cevapladı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün düzenlediği “Çocuklara Kitap Söyleşileri” etkinlikleri, yeni yılda da devam ediyor. Nilüferli çocukları, yazarlarla buluşturan etkinliğin konuğu bu kez Yeşim Saygın oldu. Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören buluşmaya kırsal ve merkez mahallelerden ortaokul düzeyinde 312 öğrenci katıldı. Yazarın “Bataklığın Kıyısındaki Ev” adlı kitabını okuyan öğrenciler, yazara merak ettikleri soruları yöneltti.

Hayatı ve yazarlık serüveni üzerine bilinmeyenlere de değinen Yeşim Saygın, kendisinin de Bursa'da doğduğunu ve bu şehirde çok güzel hatıraları olduğunu söyledi. Küçük yaşta kurduğu hayallerini kafasında oluşturduğu kahramanlarla bütünleştirdiğini ifade eden Saygın, kitap okumaya çok küçük yaşta başladığını vurguladı. Uzun yıllardan buyana yazdığını söyleyen Yeşim Saygın, çocuk kitaplarına her zaman ilgi duyduğunu ifade ederek, yazma merakı olan çocuklara da öğütlerde bulundu.

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, keyifli söyleşi için Yeşim Saygın‘a teşekkür etti. Yeşim Saygın, etkinliğin sonunda “Bataklığın Kıyısındaki Ev” adlı kitabını çocuklar için imzaladı. Saygın etkinlikte Gezici Kütüphane aracılığıyla Kayapa Ortaokulu'nda da çocuklarla bir araya geldi.