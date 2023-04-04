Nilüfer'de çocuklar mama ve su kaplarını boyadı

Nilüfer Belediyesi'nin 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde düzenlediği etkinliğe katılan çocuklar, mama ve su kaplarına rengârenk resimler çizdi. Sokak hayvanlarına sahip çıkmanın ve onları korumanın öneminin de anlatıldığı günde çocuklar, boyadıkları kaplara mama ve su koyarak, can dostların beslenmesi için kullanacak.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Nilüfer Kent Konseyi 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde farkındalık oluşturan bir etkinlik düzenledi. Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe katılan çocuklar, hayvan hakları, sokak hayvanlarına sahip çıkmanın ve onları korumanın önemini öğrendi. Merkezi gezerek bakımı ve tedavisi tamamlanan sahipsiz sokak hayvanlarını yakından gören çocuklar, ardından renkli bir etkinlik gerçekleştirdi. Çocuklar, kendilerine verilen mama ve su kaplarını rengârenk boyadı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Temirtaş, Engin Yener ile Remzi Çınar, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner ile Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ve Bursa Uludağ Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu'ndan öğrenciler de, etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte boyama yaptı. Mama ve su kaplarına kedi, köpek, doğa, çiçek gibi resimler de çizen çocuklar, bu kaplara mama ve su koyarak, yaz aylarında daha çok su, kış aylarında ise mama bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesine destek olacak.