Nilüfer'de çocuklar “Rengarek Düşler”de buluşuyor

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Rengarek Düşler' her hafta farklı bir mahallede çocuklarla buluşuyor. Ritim, dans, ve canlandırma yollarıyla gerçekleşen çalışmalarda çocuğun sosyalleşmesi, öz güven kazanması, grup içinde roller alıp iş birliği içinde hareket etmesi hedefleniyor. Hafta sonunda İhsaniye ve Yüzüncüyıl mahallerinde yaklaşık 70 çocuk programlara katıldı. Proje kapsamında 2019 yılı Mart ayı sonuna kadar Nilüfer'deki 20 mahallede çocuklarla buluşmalar devam edecek.