Nilüfer'de ‘Çocuklara Yaz Sineması' başladı

“Enkanto Sihirli Dünya” animasyon filmi, 14 mahallede açık havada Nilüferli çocuklar için gösterime sunulacak.

Nilüfer Belediyesi, çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirmeleri için her yıl gerçekleştirdiği yaz etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle yaz aylarını sanat, spor ve bilimle iç içe geçiren Nilüferli çocuklar, yaz gecelerini de keyifli geçirecek. Nilüfer Belediyesi, “Çocuklara yaz sineması” etkinliğiyle kentin merkez ve kırsal mahallelerindeki çocuklara açık havada, yıldızların altında sinema keyfi yaşatacak. Kolombiya dağlarında sihirli bir evde yaşayan, özel güçleri olan bir ailenin hikayesini konu eden “Enkanto Sihirli Dünya” animasyon filmi, kentin 14 mahallesinde gösterime sunulacak. Balkan Mahallesi pazar alanında başlayan sinema gösterimine çocuklar, ilk günden büyük ilgi gösterdi. Mahalle çocukları patlamış mısır, cips ve içecekleriyle birlikte etkinlik alanına gelerek filmin tadını çıkardı.

110 dakika süren animasyon filmi, 28 Ağustos Pazar gününe kadar her akşam 20.30'da farklı bir mahallede izleyiciyle buluşacak. ‘Çocuklara Yaz Sineması' etkinliği 16 Ağustos'ta Ataevler Mahallesi yeni pazar alanı, 17 Ağustos'ta Işıktepe okul bahçesi, 18 Ağustos'ta Konak Mahallesi pancar deposu, 19 Ağustos'ta Esentepe Mahallesi pazar alanı, 20 Ağustos'ta İhsaniye Mahallesi Üç Fidan Parkı, 21 Ağustos'ta Üçevler Mahallesi Üçevler Kütüphanesi, 22 Ağustos'ta Demirci Mahallesi pazar alanı, 23 Ağustos'ta Kayapa Mahallesi Meydan, 24 Ağustos'ta Ertuğrul Mahallesi Çayırpark top sahası, 25 Ağustos'ta 19 Mayıs Mahallesi kapalı Pazar alanı, 26 Ağustos'ta Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar ilkokulu bahçesi, 27 Ağustos'ta Kültür Mahallesi pazar alanı, 28 Ağustos'ta Barış Mahallesi Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği önünde gösterime sunulacak.