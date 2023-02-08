Nilüfer'de deprem bölgesine yardım için koştular

Nilüfer Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına Bursalıların desteği artarak devam ediyor. Deprem bölgesine şimdiye kadar yardım malzemesi dolu 80 tır yollayan Nilüfer Belediyesi, ayrıca 2 ambulansla 5 sağlık personelini de çalışmalara destek vermeleri için Elbistan'a yolladı.

Türkiye'de 10 ili vuran deprem, bütün ülkeyi yasa boğarken, herkes depremzedelere yardım için seferber oldu. Nilüfer Belediyesi de bütün imkanları ile deprem bölgesine destek olmak için bütün imkanları ile çalışıyor. Başlatılan yardım kampanyası da günlerdir yoğun destek alıyor. Vatandaşlar depremzedelerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri Nilüfer Belediyesi vasıtasıyla bölgeye ulaştırıyor.

Nilüfer Belediyesi'nin Alaaddinbey ek hizmet binası ve İhsaniye Mahallesi'nde yer alan Zabıta Müdürlüğü'ndeki iki toplama noktasına üçüncü bir nokta eklendi. Üçevler Spor Tesisleri'nde oluşturulan üçüncü toplama noktasında da kısa sürede binlerce koli toplandı. Vatandaşlar bu noktalara ihtiyaç duyulan malzemeleri taşımaya devam ediyor. Getirilen yardım malzemeleri arasında çocukların deprem bölgesindeki yaşıtlarına yolladıkları oyuncaklar ve notları dikkat çekiyor.

Çalışmaları aralıksız sürdüren Nilüfer Belediyesi, vatandaşlardan yardım malzemesi olarak sadece kuru gıda, bisküvi, konserve gıda ve içme suyu getirmelerini istedi. 3 toplama noktasına getirilen bu malzemeler kolilere konularak tırlara yükleniyor. Nilüfer Belediyesi'nin sürdürdüğü kampanyada şimdiye kadar 80 tır bölgeye yollandı. Gelen yardımlar bölgeye sevk edilmeye devam edecek.

Nilüfer Belediyesi ayrıca gelen talep üzerine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine 2 ambulans ile 5 sağlık personelini de yolladı. 2 ambulans ve sağlık personelini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem “Yolunuz açık olsun” diyerek Halk Evi önünden uğurladı. Nilüfer Belediyesi ayrıca 3 otobüs ve 3 minibüsü bölgeye gitmek isteyen kurtarma ekipleri ve gönüllülere tahsis ederken, 2 kepçe ve 2 kamyonu da deprem bölgesindeki çalışmalarda yer almaları için yolladı.

Deprem bölgesinde arama kurtarma desteği veren Nilüfer Arama Kurtarma ekibi de çalışmalarını sürdürüyor. Canla başla çalışan ekip, şimdiye kadar 6 afetzedeyi kurtararak hayata tutunmalarına destek oldu.