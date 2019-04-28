Nilüfer'de Dünya Dans Günü coşkusu

“Dünya Dans Günü” Nilüfer'de renkli görüntülerle kutlandı. Nilüfer Belediyesi'nin dans atölyelerine katılan 200 kursiyer, sundukları gösteride büyük alkış aldı.

Nilüfer Belediyesi'nin dans atölyelerinde eğitim alan kursiyerler, Dünya Dans Günü kapsamında, Nazım Hikmet Kültürevi önündeki meydanda dans gösterisi sundu. Halk oyunları, bale, tango ve sirtaki yapan 200 kursiyerin gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliği izleyenler arasında Nilüfer Belediye Başkan Vekili Vildan Özkula ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de vardı.

Farklı yaş gruplarının dans gösterisinin yer aldığı etkinlikte, miniklerin bale gösterisi büyük alkış aldı. Gösteriye katılan büyükler de sirtaki ve tango ile katılımcıları büyüledi. Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun da yer aldığı etkinlikte, çocuk, genç ve yıldız grupları Türkiye'nin farklı yörelerinin halk oyunlarını sergiledi.

Gösterilerin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Vekili Vildan Özkula, Nilüfer Belediyesi dans atölyeleri eğitmenlerini, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına kutladı.