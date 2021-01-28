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Nilüfer'de eğlenceli yarı yıl atölyeleri başladı

Nilüfer Belediyesi Kadın Çocuk Akademileri’nde çocuklar için düzenlenen eğlenceli bilim atölyeleri başladı.

Nilüfer Belediyesi Kadın Çocuk Akademileri'nde çocuklar için düzenlenen eğlenceli bilim atölyeleri başladı.


Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademileri'nde çocuklara yönelik ders atölyeleri pandemi tedbirleri kapsamında sürerken, yarı yıl tatili için düzenlenen eğlenceli bilim ve beceri atölyeleri de başladı. Maske, mesafe ve hijyen şartları sağlanarak kontrollü bir şekilde yapılan atölyelerde fen bilimleri ve sosyal bilimlere yönelik deney atölyeleri, el becerisi atölyeleri, akıl-zeâa kutu oyunları ve çeşitli oyunlar gerçekleştiriliyor.


Kültür, Çalı, Hasanağa ve Büyükbalıklı mahallelerindeki akademilerde yarı yıl tatili boyunca devam edecek; yanardağ deneyi atölyesi, güneş sistemi atölyesi ve çeşitli beceri atölyelerine katılan çocuklar derslerine de yardımcı olacak pek çok konuyu eğlenerek öğreniyor.


Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında şimdilik Kültür, Çalı, Hasanağa ve Büyükbalıklı'da hizmet veren Kadın ve Çocuk akademilerine, çok yakında Konaklı ve Fethiye mahallelerinde açılacak yeni akademiler de eklenecek.


Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademileri'ne bugüne kadar toplam 2509 kadın, 1147 çocuk kayıt oldu.

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