Nilüfer'de ekoçiftlik meyve fidanlarıyla donatıldı

Yaklaşık 2 bin fidanın toprakla buluştuğu arazide Başkan Turgay Erdem de dikim yaparak bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Nilüfer Belediyesi, ekolojik tarım koşullarında, hiçbir zirai ilaç ve gübre kullanılmadan üretimini gerçekleştirdiği ürünlere, meyveleri de ekledi. Daha önce buğday, nohut, ayçiçeği gibi ürünler yetiştirilen Konaklı Ekoçiftlik Alanında bu kez çeşit çeşit meyve fidanları toprakla buluştu.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından temin edilen yaklaşık iki bin fidan, 45 dekarlık alana dikildi. Ayva, vişne, badem, elma, armut, nar, üzüm gibi meyve türlerinden oluşan fidanların dikimine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. Kendi elleriyle fidan dikimi yapan Başkan Erdem, çalışmaları da yakından inceledi.

Tarım ve gıdanın ardından bu yılı iklime adadıklarını hatırlatan Başkan Turgay Erdem, bu konuda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Nilüfer Belediyesi'ne ait alanları meyve-sebzeyle donatarak sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Erdem, çiftçilerle de ortak üretimler yapacaklarını vurguladı. Ekolojik ve sağlıklı gıdanın önemine dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, üretim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Bu ağaçlardan alınacak meyvelerin Nilüfer Bostan Satış Noktası'nda vatandaşla buluşacağını kaydeden Başkan Erdem, ayrıca kadın dernekleri iş birliğiyle Nilüfer Belediyesi'nin Hasanağa'daki Gıda Merkezi'nde çeşitli ürünler üretileceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl kadın derneklerine hijyen eğitimi verilerek, Gıda Mühendisi kontrolü altında tarhana, kuskus, erişte, turşu, reçel gibi yöresel ürünler üretilerek satışa sunulduğunu hatırlatan Başkan Erdem, bu ağaçlardan elde edilecek meyvelerden de; reçel, kurutulmuş meyve, marmelat gibi ürünler elde edilerek, Nilüfer Bostan raflarında satışa sunulacağını sözlerine ekledi.