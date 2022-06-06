Nilüfer'de en iyi kitap kapağı tasarımlarına ödül

Nilüfer Belediyesi'nin Yılın Yazarı Sait Faik adına düzenlediği “Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması”nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Bu yıl 24 okuldan 370 eserin katıldığı yarışmada, Yıldırım Borsa İstanbul Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Gün'ün çalışması birinci seçildi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından Yılın Yazarı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen “Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Yarışmaya katılan öğrenciler önce 2022 Yılın Yazarı olan Sait Faik'in “Son Kuşlar” isimli kitabını okudu ardından da bu kitap için kapak tasarımı yaptı. Yarışmaya 24 okulun öğrencileri 370 tasarım ile başvuruda bulundu. Seçici Kurul'un yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye giren tasarımlar belirlendi. Yapılan değerlendirmede 3 öğrencinin eseri Seçici Kurul Özel Ödülü'ne, 3 öğrencinin çalışması da birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne değer görüldü. Seçici Kurul, ödül alanlarla birlikte 75 eseri sergilenmeye değer buldu.

Yarışmanın ödül töreni Konak Kültürevi'nde yapıldı. Ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, okul idarecileri ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yarışmaya gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, “Her yıl seçilen yazarın gençler tarafından daha iyi tanınmasını sağlamak, yazarın yaşadığı yıllardan bugüne eserleriyle genç zihinlerde oluşturduğu görsel algıyı belgelemek amacıyla Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması düzenliyoruz. Dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eser sahiplerini gönülden kutluyorum. Biliyorsunuz birinci seçilen tasarım, kitabın belediyemiz tarafından yapılacak özel baskısında kullanılacak. Ben geleceğin tasarımcıları olarak gördüğüm siz gençlerimizin yolunun açık olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, dereceye girenler ödüllerini aldı. Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması'nda birinciliği Yıldırım Borsa İstanbul Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Gün'ün çalışması elde etti. Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden İlayda Demirağ ikinci olurken Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nden İrem Doğan da üçüncü oldu.

Yarışmada ayrıca Yıldırım Borsa İstanbul Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nden Sahar Abou Bakar, Sena Dikmen ve Zanna Osmanova da Seçici Kurul Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in elinden alırken, sergilenmeye değer görülen eserlerin sahiplerine de teşekkür belgesi verildi.

Ödül töreni sonunda da sergilenmeye değer görülen 75 eserin yer aldığı sergi izlenime açıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de öğrencilerle birlikte sergiyi gezerek çalışmaları inceledi.