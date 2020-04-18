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Nilüfer'de erzak desteği hafta sonunda da devam ediyor

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonunda da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Belediye ekipleri, hem vatandaşların ekmek ve ilaç gibi ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor hem de ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtmaya devam ediyor.


Nilüfer Belediyesi'nin görevli ekipleri, 444 16 03 numaralı çağrı merkezini arayarak ekmek ve ilaç gibi ihtiyaçlarını ileten vatandaşlara bu taleplerini yerine getiriyor.


Belediye, salgın sürecinde işsiz kalan vatandaşlara gıda yardımını da sokağa çıkma yasağı sürecinde sürdürüyor. Erzak yardımları Sosyal Destek Vefa Grubu veya muhtarlar aracılığıyla talepte bulunanlar ile Nilüfer Belediyesi'ne ulaşarak yardım isteyen ihtiyaç sahiplerine yapılıyor.


Başkan Turgay Erdem, her zaman halkın yanında olmak için gayret ettiklerini ifade ederek, “Sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu süreçte çok zor durumda kalanlar var. Ama biz Nilüfer Belediyesi olarak imkânlarımız dahilinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için gayret edeceğiz. Zor günler yaşadığımız bu süreçte, vatandaşlarımıza elimizden geleni yapacağız. Halkımız lütfen uyarılara kulak versin ve zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmasın” dedi.

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