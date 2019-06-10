Nilüfer'de futbol şöleni

Karşılaşmalar Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu ve Mineraliçavuş Spor Tesisleri'nde gerçekleşiyor.

“Uludağ Cup Futbol Turnuvası” 16 Haziran'a Bursa'da kadar futbol şöleni yaşatacak. Büyük ilgi gören turnuvanın açılışını Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın ve Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği (NASK) Başkanı Atakan Çorbacı yaptı.

Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu ve Mineraliçavuş Spor Tesisleri'nde yapılan turnuvaya 80 takım katılıyor. Bursa, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Kocaeli, Yalova ve Adıyaman illerinden gelen 26 takımın katıldığı U-12 ve U-13 maçları Beşiktaş-Hüdevendigar Kartalspor mücadelesiyle başladı. Açılış maçında Beşiktaş, rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlûp etti. U-12 ve U-13 guruplarının finali 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak. U-9, U-10 ve U-11 turnuvaları da 14-16 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak. Amaçlarının turnuvayı gelenekselleştirmek olduğunu açıklayan Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği (NASK) Başkanı Atakan Çorbacı, “Bütün Bursalıları gün boyu sürecek maçları ücretsiz olarak izlemeye davet ediyoruz” dedi.