Nilüfer'de geri dönüşümü bilmeyen kalmayacak

Bir yandan okullarda eğitimler verilirken, mahallelerde kapı kapı gezilip vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Günde yaklaşık 30 ton geri kazanım atığı toplayan Nilüfer Belediyesi, bu rakamı daha da artırmak için eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi iş birliğiyle sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda şehirdeki bütün okulların idarecilerine, öğretmen ve öğrencilerine eğitimler veriyor.

Artan çevre kirliliğine dikkat çekilen eğitimlerde, buna karşı alınması gereken önlemler, kişilere düşen görevler, atık oluşumunun önlenmesi ve atık ayrıştırma-azaltma sistemleri hakkında önemli bilgiler paylaşılıyor. Nilüfer Belediyesi, eğitimlerin yanı sıra mahalleleri ve esnafı kapı kapı gezerek de hem vatandaşları geri kazanım konusunda bilgilendiriyor hem de sisteme katılmaya davet ediyor.

Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan ekipler, önceki gün Beşevler Mahallesi'nde esnaf ve evleri tek tek gezerek, geri kazanımın önemini anlattı.

Geri kazanım konusunda hassas olan vatandaşlara teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eğitimlerin süreceğini ifade etti. 24 yıldır bu çalışmanın sürdüğünü belirten Başkan Erdem, “Bugüne kadar toplam 12 bin kişiye eğitim vererek, bilgilendirdik. Hedefimiz, yıl sonuna kadar 20 bin kişiye ulaşmak” şeklinde konuştu.

Halk arasında “çekçekçi” olarak bilinen geri kazanım atığı toplayan kişilere yönelik vatandaşlardan çok sayıda şikâyet aldıklarını da vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Nilüferliler, geri kazanım atıklarını Nilüfer Belediyesi'nin ücretsiz olarak dağıttığı mavi poşetlerde biriktirmeli ve dolu poşetleri, toplama günü dışında dışarıya çıkarmamalı” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Atık getirme merkezi ile mobil atık getirme aracını hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, böylece daha kaliteli ve hızlı hizmet vereceklerini söyledi.