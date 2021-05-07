Nilüfer'de güncel sanatta ‘Video Sanatı'na bakış

Nilüfer Belediyesi Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Etüt: Güncel Sanata Doğru İlk Adımlar' programına katılan Yekhan Pınarlıgil, video sanatının tarihsel geçmişi ve öncü isimlerin çalışmalarından örnekler paylaştı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği “Etüt: Güncel Sanata Doğru İlk Adımlar” programının son konuğu Sanat Tarihçisi ve Bağımsız Küratör Yekhan Pınarlıgil oldu. ‘Video Sanatı' başlığıyla Murat Alat'ın programlaması ile gerçekleşen çevrimiçi etkinlikte Pınarlıgil, kapsamlı bilgiler verirken öncü çalışmalardan örnekler de sundu. Videonun sanatta kullanımının 1960 yılında başladığını vurgulayan Pınarlıgil, “Bugün video hayatımızın geniş bir alanına girmiş oldu. Teknolojinin gelişmesiyle videonun da dili evrildi ve değişime uğradı. Videoda hareket ve zaman çok önemli. Batı'daki modern toplumlar zaman ve harekete çok değer vermişler. Hareket ve zamanın sanatta kullanılması videonun da şekillenmesine yol açtı” dedi.

Video sanatının tarihsel gelişimi ve öncü isimlerin çalışmalarına da değinen Yekhan Pınarlıgil, “Etiennne Jules Marey, Edward Muybridge, Chris Burden, Bill Wiola gibi isimler video sanatının gelişimi adına öncü çalışmalar ortaya koymuştur. 1800'lü yılların sonunda beden hareketlerini kayıt altına almak istemeleri, araştırmaları video sanatının yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlamıştır. Kendi beden ve imgelerini çalışmalarında gözler önüne sermişler. Videonun televizyondan bağımsız dili vardır. Video Batı kültüründe var olmuş, şekillenmiş, gelişmiştir. Aslında ‘Video sanat mıdır?' sorusu uzun yıllar tartışılmış. 1980'lere kadar süren tartışmalar sonucu video vazgeçilmez bir teknoloji oldu. Böylece video sanatın başlıca araçlarından bir olarak kabul edildi” diye konuştu.