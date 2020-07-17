Nilüfer'de hasat zamanı

Hasada katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Herhangi bir tarım ilâcı kullanmadan buğday üretimi yapılabildiğini ispat etmek istedik” dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin kırsal mahallelerde 2019 yılı Kasım ayında toplam 180 dönümlük araziye ektiği buğdaylar ürün verdi. Karacaoba, Konaklı, Büyükbalıklı, Gökçeköy, Kızılcıklı, İrfaniye, Fadıllı ve Akçalar Mahallesi'nde hiç tarım ilacı ve gübre kullanılmadan ekilen buğdayların hasadına başlandı. Buğday hasadına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 4 çeşit yerli tohumdan yapılan buğday üretiminde başarıya ulaştıklarını belirtti. Buğday üretimi sırasında herhangi bir tarım ilacı kullanılmadığına dikkat çeken Başkan Erdem, “Biz herhangi bir ticari, böcek, hastalık ve yabani ot ilacı kullanmadan bir buğday üretimi yapılabildiğini ispat etmek istedik ve bu amacımızı gerçekleştirdik. Bu işin yapılabileceğini herkesin görmesini istiyoruz. Burada çok güzel başakların yetiştiğini görüyoruz. Burada herhangi bir yabanî ot yok. İsteyince oluyor. Ürünü ne kadar çok aldığınızı görebiliyorsunuz. Önemli olan sağlıklı gıdaya ulaşmak için bu tür yerli tohumların kullanılması” diye konuştu.

Bu yıl 180 dönümlük alandan elde edilen buğdayın bir kısmının tohumluk olarak ayrılacağını belirten Başkan Erdem, kalan kısmının da taş değirmende öğütülerek un haline getirileceğini ve bu unun da yine Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) ve Nilüfer'deki kadın dernekleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağını söyledi. Erdem, “Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin çeşitli marketlerinde bu buğday ve buğdaydan elde edilecek un ve o undan yapılacak olan unlu mamûller satışa sunulacak” diye konuştu.

Nilüfer'de buğdayın yanı sıra farklı ürünlerin de üretim denemelerini yaptıklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Tohum kütüphanemizde çok çeşitli yerli tohumlarımız var. Buradaki tohumlarla üretim denemelerimize devam ediyoruz. Konaklı Mahallemizde kuracağımız yeni bir ekolojik alanla beraber orada da bu yerli tohumların üretilmesini hem güçlendireceğiz hem de orada verimli bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi ile beraber Nilüfer'deki topraklarımızın verimlilik açısından tahlilini de yapıyoruz. Bu analizler sonucunda hangi bölgemizde nelerin nasıl ekilmesi gerektiğiyle ilgili raporlamaları da yapıp, çiftçilerimize bunları anlatacağız. Böylece bizim tarım alanlarımızda yerli tohumlarımızı üretmek konusunda çiftçilerimizi teşvik etmiş olacağız” dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin 2020 yılını tarım yılı ilan ettiğini hatırlatan Başkan Erdem, “Artık toprakla buluşmamız ve üretime yönelmemiz gerekiyor. Tarıma olan ilgimizi göstermemiz gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızın, sağlıklı gıdaya ulaşma konusundaki çalışmalarda, çiftçilerimize destek olması gerekiyor. Buradan hükûmetimize de seslenmek istiyorum: Artık çiftçimize olan desteğimizi, gücümüzü gösterelim. Yerli tohumlarla neler üretebildiğimizi, yeniden eskiye dönerek neler üretebileceğimizi gösterelim istiyorum” dedi.

Bir dönümden yaklaşık 300 kilogram buğday alınacak

Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay da kırsal mahallelerde ektikleri buğdaylardan güzel bir sonuç elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öncelikle ilaç kullanmadan Nilüfer'in farklı kırsal mahallerinde buğday üretiminin yapılabildiğini göstermeyi amaçladıklarını belirten Atay, bunda başarıya ulaştıklarını ifade etti. Yapılan buğday üretiminde bir dönümde yaklaşık 250 kilo ile 500 kilo arasında buğday alacaklarını ifade eden Arca Atay, “Ekmiş olduğumuz 180 dönüm arazinin büyük bir bölümü birbirinden farklı kırsal mahallelerde. Dolayısıyla toprak yapıları çok farklı ve bir dönümden ortalama olarak 300 kilogram buğday alabileceğimizi tahmin ediyoruz” dedi. Sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyen insanlara yönelik bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Atay, “Çünkü buradan elde edeceğimiz buğday herhangi bir şekilde tarım kimyasalı kullanılmamış bir ürün olacak. Bu buğdaydan tam buğday unu yapacağız. Tam buğday ununu ve ondan yapılacak unlu mamulleri, halkımızla paylaşmak istiyoruz” dedi.