Nilüfer'de hijyende örnek işletmeler tescilleniyor

Nilüfer Belediyesi'nin, 2003 yılından bu yana sürdürdüğü “Örnek İş Yeri” uygulaması çerçevesinde bir gıda işletmesi daha belge almaya hak kazandı.

Yaklaşık 4 bin gıda işletmesi olan Nilüfer ilçesinde Nilüfer Belediyesi'nin, özellikle hijyen konusunda standartlar üzeri hizmet veren iş yerlerinin bilinirliğini artırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak üzere tescillediği örnek iş yerleri ağına bir yenisi daha eklendi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, denetimler sonucu belge alamaya hak kazanan bir restoranı ziyaret ederek işletme sahibi Şükrü Zeren'e örnek iş yeri belgesi ve flamasını teslim etti.

Uygulama hakkında bilgi veren Başkan Erdem “2003 yılından bu yana sürdürdüğümüz uygulama çerçevesinde 20 işletme örnek iş yeri belgesi sahibi oldu. Başvuruları sonucu personel, iş yeri hijyeni ve gıda güvenirliği konusunda çeşitli denetimlere tabi tutulan işletmelerin belgeyi almaya hak kazanıp kanmadıklarına karar veriliyor. Ayrıca belediyemize bağlı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerimizin söz konusu işletmelerde gerçekleştirdikleri denetimler periyodik olarak devam ediyor ve böylece belgenin geçerliliği de denetlenmiş oluyor. Bu bakımdan “örnek iş yeri belgesi” almak için verdikleri hizmete güvenerek bu sıkı denetimlerin yapılmasını kabul eden işletme sahiplerimizi ve idarecilerini kutluyorum. Umuyorum ki ilçemizde böyle iş yerlerinin sayısı daha da artar” dedi.