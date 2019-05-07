Nilüfer'de Hint rüzgarı esti

Nilüfer Belediyesi ile Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen gecede, Hindistan'dan gelen Kalamandalam dans grubu, “Rituranga: Mevsimlerin Bolluğu” dans gösterisini sergiledi.

Nilüfer Belediyesi'nin Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu iş birliği ve Uludağ İçecek katkılarıyla düzenlediği gecede Hint rüzgârı esti. Konak Kültürevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Hindistan'dan gelen Kalamandalam dans grubu, “Rituranga: Mevsimlerin Bolluğu” dans gösterisini sergiledi. Daha önce Japonya, Almanya, Fransa, Amerika gibi dünyanın birçok ülkesinde sahne alan Kalamandalam dans grubu, Türkiye'deki ilk gösterisini Nilüfer'de gerçekleştirdi.

Gösteriyi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee ve Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak da izledi.

Kalamandalam grubunun, Hindistan'ın en önemli şairlerinden Rabindranath Tagore'nin Bengal'in altı mevsimini anlattığı şarkıları eşliğinde sergilediği “Rituranga: Mevsimlerin Bolluğu” dans gösterisi büyük beğeni aldı. Hindistan'ın birbirinden renkli yerel kıyafetleriyle sahneye çıkan dansçılar, Grishma (Yaz), Varsha (Muson), Sarat (Erken Sonbahar), Hemanta (Geç Sonbahar), Sheet (Kış), Vasantha (İlkbahar) mevsimlerinin anlatıldığı dans gösterisiyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti. Başkan Turgay Erdem, performanslarından dolayı dans ekibini de çiçek vererek muhteşem gösteri için kutladı. Bursa'da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Hindistan İstanbul Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee de, Rabindranath Tagoe'nin Hindistan halkının hayatını etkileyen bir şair olduğunu belirterek, “7'den 70'e onu dinliyoruz. Onun şiirlerini okuyoruz, bestelediği şarkılarla dans ediyoruz. Bizim hayatımızın vazgeçilmezi” diye konuştu.