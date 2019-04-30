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Nilüfer'de iftar sofraları buluşturacak

Nilüfer Belediyesi ve TESİAD iş birliğiyle verilecek iftarlar vatandaşları bir araya getirecek.

Ramazan ayı boyunca üç ayrı mahallede kurulacak olan iftar sofrasında bir araya gelecek olan vatandaşlar, ramazanın birlik ve beraberliğini yaşayacak.


Nilüfer Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında iftar sofraları kuracak. Nilüfer Belediyesi'nin Tüm Etkin Sanayici İş Adamları ve İş Kadınları Federasyonu (TESİAD) iş birliğiyle düzenleyeceği iftarlar, vatandaşları aynı sofra etrafında buluşturacak.


Belirlenen programa göre Görükle Kapalı Pazar Alanı, İhsaniye Kapalı Pazar Alanı ve Konak Kapalı Pazar Alanı'nda kurulacak olan iftar sofraları ile bu yıl da ramazan ayı Nilüfer'de birlik ve beraberlik içinde geçecek. 6, 7, 8, 9, 10, 15, 21, 22, 24, 29 Mayıs tarihlerinde İhsaniye Kapalı Pazar Alanı'nda halka açık verilecek olan iftar yemekleri, 11, 13, 14, 17, 18, 25, 27, 28, 31 Mayıs ve 1 Haziran'da Konak Kapalı Pazar Alanı'nda 12, 16, 19, 20, 23, 26, 30 Mayıs ve 2 Haziran tarihinde de Görükle Kapalı Pazar Alanı'nda verilecek. Nilüfer Belediyesi, 23 Mayıs tarihinde de şehit, gazi ve ailelerini ramazan sofrasında buluşturacak.

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