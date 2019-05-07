Nilüfer'de iftarlar birlikte güzel

Nilüferliler, rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayının ilk gününde, Nilüfer Belediyesi'nin, TESİAD Federasyonu iş birliğiyle kurduğu iftar sofrasında orucunu birlikte açtı.

Birlik ve beraberliğin arttığı, on bir ayın sultanı ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi'nin Tüm Etkin Sanayici İş Adamları ve İş Kadınları Federasyonu (TESİAD) iş birliğiyle düzenlediği iftar programında buluştu. İhsaniye Kapalı Pazar Alanı'nda kurulan iftar sofrasında, ramazan ayının birlikteliği yaşandı. İftarda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile TESİAD Genel Başkanı İlyas Bozkurt da Nilüferliler ile birlikteydi. Başkan Turgay Erdem ile İlyas Bozkurt, iftar saati öncesinde vatandaşlara yemek ikram etti. Dayanışma ruhunun yaşandığı iftar programında ezanın okunmasıyla birlikte dualar edildi, oruçlar açıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iftara katılan vatandaşlara “Hayırlı ramazanlar” diledi.

Nilüfer Belediyesi'nin TESİAD Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği iftar programları, ramazan ayı boyunca Nilüfer'in üç farklı noktasında devam edecek. 7,8,9,10,15,21,22,24,29 Mayıs tarihlerinde İhsaniye Kapalı Pazar Alanı'nda halka açık verilecek olan iftar yemekleri, 11,13,14,17,18,25,27,28, 31 Mayıs ve 1 Haziran'da Konak Kapalı Pazar Alanı'nda, 12,16,19,20,23,26, 30 Mayıs ve 2 Haziran tarihinde de Görükle Kapalı Pazar Alanı'nda verilecek.

Nilüfer Belediyesi ayrıca Yankı Yemek iş birliği ile Görükle Pazar Alanı'nda cuma ve cumartesi günleri hariç her gün, Bursa Tophane Rotary Kulübü iş birliği ile de Görükle Spor Parkı'nda ramazan ayının ilk üç haftasında her gün halka iftar verecek.