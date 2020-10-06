Nilüfer'de imzalar iş birliği için atıldı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İzmir Konak Belediyesi'nden Başkan Abdül Batur ve beraberindeki heyeti ağırladı. Halk Evi'ndeki başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette iki kurumun çalışmaları ele alındı. Nilüfer Belediyesi'ne sosyal projelerinden dolayı övgüler yağdıran Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yapılacak iş birliği ve fikir paylaşımının önemine vurgu yaptı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla sosyal projelere büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Batur, Nilüfer Belediyesi'ni ilgiyle izlediklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Turgay Erdem ise, Konak Belediyesi ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Turgay Erdem, bilgi ve tecrübelerin paylaşımının önemine dikkat çekerek, birçok kurum ile ortak çalışmalara imza attıklarını da sözlerine ekledi.

Ziyaret sonunda Turgay Erdem ve Abdül Batur, iki kurum arasında hazırlanan iş birliği protokolüne imza attı.