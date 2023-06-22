Nilüfer'de kaçağa geçit yok

Ekipler bir gün içinde 3 kaçak yapıyı yerle bir etti.

Düzenli kentleşmede örnek gösterilen Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından tespit edilen kaçak yapılar, birer birer yıkılıyor. Nilüfer'de yıkım ekiplerinin listesinde bugün 3 kaçak yapı vardı.

Alaaddinbey Mahallesi'nde biri 500, diğeri 2 bin metrekare tarım alanı üzerine inşa edilen iki ticari yapı ile Hasanağa'da 650 metrekare arsa üzerine yapılan bina, güvenlik önlemleri altında ekipler tarafından yıkıldı. Üç yapı için de daha önce yıkım kararı alınmıştı, ancak yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle kaçak yapıları yıkmak için bölgeye giden ekipler yıkımları gerçekleştiremeden dönmüştü. Kaçak yapılar konusunda kararlı davranan Nilüfer Belediyesi bu defa üç yapının yıkımını da gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi ekipleri bir gün önce de Fadıllı Mahallesi'nde tarım alanı içine yapılan lüks kaçak binayı yıktı.