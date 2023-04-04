Nilüfer'de kaçak fabrikalar yıkıldı

Üç ayrı mahallede, dört farklı parselde kaçak bir şekilde yapılan fabrika alanları, Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından yerle bir edildi.

Nilüfer Belediyesi, kentin merkez ve kırsal bölgelerinde kaçak yapı yapanlara göz açtırmıyor. Kaçak yapıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, üç mahallede daha kaçak yapıları yerle bir etti. Demirci Mahallesi'nde 600 metrekare, Tahtalı Mahallesi'nde bin 800 ve 900 metrekare ile Akçalar Mahallesi'nde bin 800 metrekarelik alanda tarım arazisi üzerine yapılan kaçak fabrikalar, güvenlik önlemleri eşliğinde yıkıldı. Yapılan tebligata rağmen verilen süre içinde durdurulmayan, ortadan kaldırılmayan kaçak yapılar, Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

Verimli tarım arazilerinin kaçak yapılarla talan edilmesine göz yummayacaklarını, kaçak yapıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen kaçak yapılar, yasal işlemlerin ardından vakit kaybetmeden yıkılmaya devam edecek” dedi.